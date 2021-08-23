Petrol yeni haftaya yükselişle başladı

Petrol fiyatları, delta vakalarındaki artış ve doların güçlenmesiyle en uzun düşüş serilerinden birini gerçekleştirdikten sonra piyasaların genelinde yaşanan toparlanmayla beraber yükseldi.

Vadeli kontratlar, Londra’da pazartesi günü yüzde 1,8 yükselirken Asya ve diğer hisse piyasalarında yaşanan yükselişten destek buldu.

Çin, hızlı yayılan delta varyantı vakalarını kontrol altına almak konusunda ilerleme kaydederek yerel vakaları sıfıra indirmeyi başardı fakat diğer ülkelerde vaka sayılarının artması talep görünümünü baskılamaya devam ediyor.

Petrol fiyatları yılın ilk yarısında aşı gelişmeleriyle ralli yaptıktan sonra OPEC+’ın üretim artırımına yeniden başlamayı planlaması ve delta varyantı vakalarındaki artışla beraber bir düşüş serisine girdi.

Vanda Insights Kurucusu Vandana Hari, riskli varlıklarda bir miktar dipten alımın gerçekleştiğini belirterek “OPEC+’ın eylemleri fiyat toparlanması ve sürdürülebilirliğine bağlı olacak ama üretimin geçici olarak durdurulması ihtimali de gayet yüksek.

Ekim vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında, geçen hafta yüzde 7,7 düşüş kaydettikten sonra haftaya yüzde 1,8 yükselişle varil başına 66,34 dolardan başladı.

Ekim vadeli Batı Teksas Petrolü, Nymex piyasasında, yüzde 1,3 yükselişle varil başına 63,12 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Bloomberg