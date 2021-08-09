Petrolün son 10 aydaki en kötü haftası

Petrol fiyatları, Kovid-19 salgınının yeniden yükselişe geçeceğine dair endişelerle kayıplarını sürdürerek Ekim ayından bu en büyük haftalık kaybını verdi.

Vadeli kontratlar, New York piyasasında geçen hafta yüzde 8’e yakın düşüş kaydederek varil başına 67 dolar civarına gerilerken Goldman Sachs en büyük petrol ithalatçılarından olan Çin için ekonomik büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti.

Goldman Sachs, hükümetin bir ay içerisinde salgını yeniden kontrol altına alabileceğini varsayarak Çin için 2021 büyüme tahminini yüzde 8,6’dan 8,3’e düşürdü.

ABD’de beklenenden iyi gelen ABD tarım dışı istihdam verisi sonrasında doların güçlenmesi de dolar cinsinden fiyatlanan emtialar üzerinde baskı oluşturarak petrol fiyatlarındaki düşüşte etkili oldu.

Piyasalar bu hafta Uluslararası Enerji Ajansı’nın Perşembe günü açıklayacağı aylık enerji piyasası raporunu takip edecek.

Eylül vadeli Batı Teksas Petrolü, Nymex piyasasında, geçen hafta yüzde 7,7 düşüş kaydettikten sonra yüzde 1,9 düşüşle varil başına 66,99 dolara indi.

Ekim vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında, yüzde 1,8 düşüş yaşayarak varil başına 69,45 dolara indi.

Kaynak: Bloomberg