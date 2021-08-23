Erdoğan'dan ''Afganistan ve düzensiz göç'' açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'daki paylaşımında, "Afganistan’daki gelişmeler ve düzensiz göç konusuyla ilgili uluslararası alanda yoğun bir diplomasi yürütüyoruz. Bölgemizde istikrarı sağlamak, ülkemizi göç baskısına karşı korumak ve milletimizin huzurunu temin etmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz." dedi.

Erdoğan, 20 Ağustos'tan beri Afganistan konusunda gerçekleştirdiği yoğun diplomasi programını da paylaştı.

Afganistan’daki gelişmeler ve düzensiz göç konusuyla ilgili uluslararası alanda yoğun bir diplomasi yürütüyoruz.

Bölgemizde istikrarı sağlamak, ülkemizi göç baskısına karşı korumak ve milletimizin huzurunu temin etmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesinde, göç konusunda iş birliğinin karşılıklı anlayış ve çıkarlara dayalı olarak ilerletilmesi gerektiğini vurguladı.

Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde, Afganistan'da kurulacak yeni hükümetin Afgan halkının çeşitliliğini yansıtacak şekilde kapsayıcı ve temsil edici olması gerektiğini söyledi.

Almanya Başbakanı Merkel ile de görüşen Erdoğan, Afgan düzensiz göçünün krize dönüşmeden bir an önce çözüme kavuşturulması noktasında Avrupa'ya önemli görevler düştüğünü ifade etti.

Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile olan görüşmesiyle ilgili de "Ticari, askeri ve istihbari alanlarda ilişkilerdeki olumlu gidişattan memnun olduğumuzu terörle mücadele konusundaki iş birliğimizi de artırmamız gerektiğini söyledik." dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüşen Erdoğan, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği başta olmak üzere ilgili BM kuruluşlarının mali katkılarının artırılarak daha etkin rol oynamalarıyla Afgan göç baskısının azaltılabileceğini dile getirdi.

Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmesinde, stratejik iş birliğini güvenlikten savunma sanayiine, turizmden ticarete kadar her alanda geliştirmeye devam edeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşmesiyle ilgili, "AB üyelik müzakerelerinin yeniden başlatılmasına, 18 Mart Mutabakatı'nın bir bütün olarak hayata geçirilmesine yönelik beklentimizi yineledik. Halihazırda 5 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye'nin ilave bir göç yükünü kaldıramayacağının altını çizdik." dedi.

Kaynak: TRT Haber