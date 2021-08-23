  1. Türkiye
23 Ağu 2021 09:18

Meral Akşener'den Erdoğan'a: İngilizlerin mi taşeronu oluyorsun?

Meral Akşener'den Erdoğan'a: İngilizlerin mi taşeronu oluyorsun?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sert tepki gösterdi.

Türk medyasına göre, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace’ın İngiltere’nin Pakistan ve Türkiye gibi ülkelerde Afgan mülteciler için merkezler kurma planı yapıldığınına ilişkin açıklaması üzerine Erdoğan’ı eleştirdi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sert tepki gösteren Akşener, “İngilizlerin mi taşeronu oluyorsun” diye sordu.

The Mail on Sunday gazetesinde bugün yayımlanan bir makalesinde Wallace, İngiltere’nin Pakistan ve Türkiye gibi ülkelerde Afgan mülteciler için merkezler kurma planı yaptığını belirtmişti.

News Code 1896685
https://tr.mehrnews.com/news/1896685/

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