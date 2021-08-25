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25 Ağu 2021 17:03

Rusya: Türkiye ile ikinci S-400 anlaşmasının bu sene içinde imzalanmasını bekliyoruz

Rusya: Türkiye ile ikinci S-400 anlaşmasının bu sene içinde imzalanmasını bekliyoruz

Rus askeri ihracat şirketi Rosoboronexport’un Genel Direktörü Aleksandr Miheyev, Türkiye’ye ikinci bir parti S-400 hava savunma sistemi tedarikini içeren anlaşmanın bu sene içinde imzalanmasını beklediklerini söyledi.

Sputnik'de yer alan habere göre, Rosoboronexport Genel Direktörü Miheyev, Türkiye’ye yeni bir parti S-400 hava savunma sistemi tedariki gerçekleştirilmesini içeren anlaşmanın ne zaman imzalanacağına ilişkin soru karşısında, “Bu sene içinde (imzalanması) bekleniyor” dedi.
 
Miheyev, söz konusu anlaşmanın imzalanabilmesi için ‘gerçek bir çalışma yürütmekte olduklarını’ da kaydetti.
 
Türkiye şimdiye dek Rusya’dan dört S-400 bataryası satın aldı. Söz konusu tedariki içeren anlaşmanın 2.5 milyar dolar değerinde olduğu biliniyor.
 
Rosoboronexport yetkilileri, Ekim 2019’daki açıklamalarında hava savunma sisteminin roketler dahil tüm parçalarını Türkiye’ye teslim ederek, anlaşmanın şartlarını belirlenen zamandan daha önce yerine getirdiklerini belirtti.

News Code 1896753
Azar MAHDAVAN
https://tr.mehrnews.com/news/1896753/

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