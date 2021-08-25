Mansur Yavaş'tan 'Cumhurbaşkanlığı' adaylığı açıklaması

Yavaş, Altaylı'nın "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna ''Millet İttifakı'nın mutabık kaldığı bir konu sistem konusu. Diyolar ki biz yan yana gelelim bir model koyalım ortaya. Eğer bu olursa cumhurbaşkanının önemi kalmayacak. Cumhurbaşkanı isminin önemli olduğunu düşünmüyorum'' dedi.

"Kılıçdaroğlu, parti için muhalefete rağmen beni aday yaptı" diyen Yavaş, "Yarın kibirime yenilip, aday olayım dersem, Ankara'da da motivasyonum kalmayacak. Adaylık konusunda genel başkanlar söylüyorlar, günü gelince karar vereceğiz diye. Tartışmaları gereksiz buluyorum" ifadesini kullandı.

Yavaş, "Adaylık teklifi gelirse ne yapacaksınız?" sorusuna ''O zaman bakmak lazım'' yanıtını verdi.