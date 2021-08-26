  1. Dünya
  2. Avrupa
26 Ağu 2021 18:01

Rusya'dan Twitter, Facebook ve WhatsApp'a para cezası

Rusya'dan Twitter, Facebook ve WhatsApp'a para cezası

Rusya'da bir mahkeme, teknoloji şirketleri Twitter, Facebook ve WhatsApp'a şahsi bilgilere yönelik yasayı ihlal nedeniyle 36 milyon ruble para cezası verdi.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) Twitter, Facebook ve WhatsApp aleyhine açtığı davalar, başkent Moskova'da bulunan Taganskiy Mahkemesi'nde görüldü.

Rusya'daki şahsi bilgilerin korunmasına yönelik yasanın ihlal edilmesi nedeniyle mevzuata uyulmadığı hükmüne varan mahkeme, söz konusu şirketlere toplam 36 milyon ruble para cezası verdi.

Rus yasalarına göre, Twitter, Facebook ve WhatsApp gibi büyük internet şirketlerinin kullanıcılara ait bilgileri Rusya'da depolaması gerekiyor.

Ülkede benzer ihlallerden ötürü LinkedIn, 2016'da yasaklanmıştı.

AA

News Code 1896765
https://tr.mehrnews.com/news/1896765/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 6 + 3 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler