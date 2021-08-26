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26 Ağu 2021 19:00

Kabil Havaalanı yakınında patlama

Kabil Havaalanı yakınında patlama

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın bulunduğu bölgede bir patlama meydana geldi.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamaya göre, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki havalimanının dışında patlama yaşandı.

ABD'li yetkililer havaalanı bölgesinde meydana gelen patlamanın 'intihar saldırısı' olduğunu öne sürdü.

Taliban'ın aktardığına göre saldırı sonucu en az 40 kişi öldü, 100 kişi de yaralandı.

Taliban: Bu saldırıyı kınıyoruz

Taliban tarafından saldırı sonrası yapılan açıklamada, "Bu saldırıyı kınıyoruz. Masum insanları hedef alan saldırıları tüm dünya kınamalı" ifadeleri yer aldı.

Saldırıyı IŞİD üstlendi

Politico'nun ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre Kabil Havaalanı yakınındaki intihar saldırısını IŞİD üstlendi.

News Code 1896767
https://tr.mehrnews.com/news/1896767/

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