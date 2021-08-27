Taliban'ın Kabil Havalimanı'nın işletilmesi noktasında teklifi var

Türk medyasına göre Erdoğan, Bosna Hersek ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Taliban'ın Kabil Havalimanı'nın işletilmesi konusunda kendilerine bir teklif sunduğunu açıklayan Erdoğan, henüz bir karar vermediklerini söyledi.

Taliban ile görüşme konusunda ise Erdoğan, "Bizim kiminle nerede, ne zaman, ne gibi görüşmeler yapacağımız için kimseden izin almak gibi bir lüksümüz yoktur." dedi.

Kabil'de düzenlenen saldırıyı kınadıklarını belirten Erdoğan, Afganistan'dan TSK personelinin tahliyesine ilişkin, "Afganistan'da görev yapan TSK personelinin tahliyesi devam ediyor. Tahliyeleri en kısa zamanda ve en hızlı şekilde tamamlayacağız." ifadesini kullandı.

Başkent Kabil'de düzenlenen ve 13 ABD askeri dahil en az 85 kişinin hayatını kaybettiği, 150'den fazla kişinin de yaralandığı intihar saldırılarına değinen Erdoğan, "Dün Kabil'de gerçekleştirilen o felaketi, o kapsamlı terör saldırısını milletçe telin ediyoruz, kınıyoruz." diye konuştu.