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27 Ağu 2021 11:29

İran, Kabil'deki terör saldırısını kınadı

İran, Kabil'deki terör saldırısını kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Afganistan’ın başkenti Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na yönelik terör saldırılarını şiddetle kınadı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Afganistan’ın başkenti Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na yönelik terör saldırılarına tepki gösterdi.

Savunmasız Afganistan halkının özellikle kadınlar, erkekler, gençler ve çocukların hedef alındığı her türlü terör saldırıları kınadılarını belirten Hatipzade, Kabil'de mümkün olan en kısa sürede kapsayıcı bir hükümetin kurulmasıyla birlikte sorumlu kurumlar ve kuruluşların insanların can ve mallarını koruma konusundaki sorumluluklarını yerine getirmesi dileğinde bulundu.

BBC'nin haberine göre, Kabil'deki terör saldırılarında 13'ü ABD askeri olmak üzere en az 90 kişi hayatını kaybetti, 150 kişi yaralandı.

News Code 1896777
https://tr.mehrnews.com/news/1896777/

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