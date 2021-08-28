ABD'den IŞİD-Horasan'a İHA'lı saldırı

ABD ordusu, önceki gün Kabil Havaalanı'nda düzenlenen ve IŞİD-Horasan örgütünün üstlendiği bombalı saldırılara yanıt olarak, Afganistan'ın doğusunda saldırı planlamalarından sorumlu bir örgüt mensubuna insansız hava araçlı (İHA) saldırı düzenlendiğini duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Sözcüsü Albay Bill Urban, yaptığı açıklamada, "Afganistan'ın Nangahar vilayetinde insansız hava araçlı saldırı gerçekleşti. İlk bulgular hedefi öldürdüğümüz yönünde" ifadelerini kullandı.

Sözcü, ellerinde saldırı sonrasında herhangi bir sivil kayıp yaşanmadığı bilgisinin olduğunu belirtti.

"Kabil Havaalanı saldırısında dahli olup olmadığı henüz net değil"

Fox News'e konuşan ismi açıklanmayan bir ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilisi, saldırıda IŞİD-Horasan örgütü liderlerinden birinin bulunduğu aracın hedef alındığını bildirdi.

Öldürülen kişinin Kabil Havaalanı'ndaki bombalı saldırılarda dahli olup olmadığının henüz bilinmediğini belirten yetkili, ayrıca saldırının Pakistan sınırına yakın bir noktada gerçekleştirildiğini kaydetti.

Daha önce ABD Başkanı Joe Biden, IŞİD-Horasan örgütünü affetmeyeceklerini belirterek, kendi belirleyecekleri yer ve zamanda saldırıya karşılık vereceklerini söylemişti.

Kaynak: Sputnik