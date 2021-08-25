Biden'dan Afganistan açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, sabah saatlerinde G7 liderleri ile yaptığı Afganistan görüşmesinin ardından Beyaz Saray'da gazetecilerin karşısına çıkarak değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu görüşmede son 10 günde kat ettikleri yol hakkında müttefiklerine bilgi verdiğini aktaran Biden, "Bu öğleden sonra itibarıyla 70 bin 700 kişinin Afganistan'dan çıkmasına yardım ettik. Temmuz sonundan bu yana ise 75 bin 900 kişinin tahliyesini gerçekleştirdik" dedi.

Biden, son 12 saatte 6 bin 400'ü askeri uçuşla 5 bin 600'ü ise koalisyon uçuşuyla olmak üzere 12 bin kişiyi Afganistan'dan çıkardıklarını vurgulayarak, G7 liderleri ile tahliyelerin güvenliğinin sağlanması ve iş birliği konusunda mutabık kaldıklarını kaydetti.

Tahliyeler ve Afganistan'dan çekilme sürecine ilişkin ise Biden, "Şu anda süreci 31 Ağustos'a kadar tamamlama yolundayız. Ne kadar erken çıkarsak o kadar iyi. Operasyonda geçen her gün, askerlerimize daha çok risk oluşturuyor ancak bu sürecin 31 Ağustos'a kadar tamamlanması Taliban'ın bizimle iş birliğini sürdürmesine, tahliye edeceğim insanların havaalanına erişimini sağlamasına ve operasyonlarımızı engellememesine bağlı" dedi.

Kaynak: Sputnik