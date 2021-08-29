Taliban'dan son dakika Kabil Havalimanı açıklaması

ABD dışında tüm ülkeler tahliyelerini bitirirken, Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'dan, başkent Kabil'deki Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı için önemli bir açıklama geldi.

Reuters'a konuşan Taliban yetkilisi, Taliban'ın teknik uzmanlardan oluşan yüksek nitelikli mühendis ekibinin havaalanını devralmaya hazır olduğunu belirterek, "Taliban ve ABD, hızlı bir devir teslimi hedefliyor. Havalimanının tam kontrolü sağlamak için Amerikalıların tamamen çıkışını bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Haber7