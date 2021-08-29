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29 Ağu 2021 10:25

Taliban'dan son dakika Kabil Havalimanı açıklaması

Taliban'dan son dakika Kabil Havalimanı açıklaması

Taliban'dan yapılan son dakika açıklamasında; "Teknik ekibimiz havaalanını devralmaya hazır. Taliban ve ABD, hızlı bir devir teslimi hedefliyor. Havaalanının tam kontrolü sağlamak için Amerikalıların tamamen çıkışını bekliyoruz" denildi.

ABD dışında tüm ülkeler tahliyelerini bitirirken, Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'dan, başkent Kabil'deki Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı için önemli bir açıklama geldi.

Reuters'a konuşan Taliban yetkilisi, Taliban'ın teknik uzmanlardan oluşan yüksek nitelikli mühendis ekibinin havaalanını devralmaya hazır olduğunu belirterek, "Taliban ve ABD, hızlı bir devir teslimi hedefliyor. Havalimanının tam kontrolü sağlamak için Amerikalıların tamamen çıkışını bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Haber7

News Code 1896826
https://tr.mehrnews.com/news/1896826/

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