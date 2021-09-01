Reisi, ABD'nin 20 yıllık Afganistan işgalini eleştirdi

Bugün gerçekleşen bakanlar kurulunda konuşan Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Reisi, koronavirüs aşısıyla ilgili olarak, “Aşı ithalatı ve yerli aşı üretimindeki artış hususunda iyi bir gelişme var.” dedi.

Reisi, "Temel gıda ve ihtiyaç maddeleri konusunda bazı endişeler vardı, fakak yapılan takiplar sonucu kaygılar giderildi." ifadesini kullandı.

Afganistan’da yaşanan olaylara ilişkin Reisi, şunları kaydetti:

"Afganistan'da son 20 yılda yaşananlar günümüz dünyada insan hakları ihlallerini net olarak yanısıtan bir tablodur. Geçen yıllar içerisinde sadece katledilen, yaralanan veya sakat bırakılan kadınlar ve çocukların sayısına bakılırsa bu ülkede nasıl sessiz bir felaket yaşandığını görebiliriz.”

Cumhurbaşkanı Reisi, ABD hegemonyasını eleştirerek, “ABD'nin dünyanın farklı ülkeler ve bölgeledeki varlığı hiçbir zaman güvenlik yaratmadığını, tam tersine güvenlik, istikrar ve barışa zarar verdiğini kanıtladı. Böyle bir geçmişe sahip olan Amerikalılar, dünya kamuoyu mahkemesine hesap vermek yerine, çeşitli bahanelerle diğer ülkelere karşı dezenformasyon faaliyetleri yürütüyor.” ifadelerinde bulundu.

Reisi ayrıca, 13. hükümetin öncelikleri arasında komşu ülkelerle işbirliği düzeyinin iyileştirilmesi ile ticaretin artırılması konusunun yer aldığını söyledi.