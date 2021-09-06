  1. Siyaset
6 Eyl 2021 08:53

Emir Abdullahiyan:

Afganistan halkı ülkelerinin geleceğine karar vermeli

Afganistan halkı ülkelerinin geleceğine karar vermeli

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Görüşmede taraflar terörizmle mücadelenin yanı sıra tüm etnik grupların ve partilerin katılımıyla kapsayıcı bir hükümetin kurulması gerektiğini vurguladı.

İki taraf ayrıca ülkelerinin geleceği hakkında karar verenlerin Afganistan halkı olduğunu vurguladı.

Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ise telefon görüşmesinde Emir Abdullahiyan'ı Dışişleri Bakanı olarak göreve başladığı için tebrik etti.

Abdullah Abdullah Afganistan halkını savunma yönündeki tutumundan dolayı İran’a teşekkür etti.

Afganistan’daki insani durumu açıklayan Abdullah Abdullah, İran’ı Afganistan’a insani yardım sağlamaya çağırdı.

News Code 1897015
https://tr.mehrnews.com/news/1897015/

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