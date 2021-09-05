Karabağ'ın ilk havalimanı Fuzuli'ye test uçuşu gerçekleştirildi

Azerbaycan'ın Silkway Hava Yolları'nın en büyük kargo uçaklarından Boeing 747-400 tipi uçağın bugün Fuzuli Havalimanı'na indiği ve Karabağ'a ilk kez bu uçakla kargonun hava yoluyla ulaştırıldığı bildirildi.

Bakü-Fuzuli güzergahında uçuş süresinin yaklaşık 35 dakika sürdüğü kaydedildi.

Fuzuli Uluslararası Havalimanı'nda 3 bin metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğinde pist hizmete girdi. Pist, tüm ICAO gerekliliklerine uygun olarak uçuş güvenliğini sağlamak için aletli iniş ve seyrüsefer sistemleri, aydınlatma, birincil ve ikincil radar sistemleri ile tam donanımlı olduğu, platformun alanının 60.000 metrekare olduğu fade edildi.

Otomatik sistemlerle donatılmış Hava Trafik Kontrol (ATC) kulesinin inşaatının tamamlandığı, böylece ICAO ve IATA standartlarına uygun olarak Fuzuli havalimanına uçuşların başlamasının mümkün olacağı vurgulandı.

Eylül ayı sonunda hizmete girmesi planlanan Fuzuli Uluslararası Havalimanı'nı "Zafer Yolu" ile bağlayan otoyol ve Şuşa karayolunun yapımı devam ediyor. Ayrıca havalimanında çevre düzenleme çalışmaları da yapılıyor.

Kaynak: Haber Global