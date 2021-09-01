Azerbaycanlı ressamdan İran'ın Bakü Büyükelçiliği'ne sürpriz hediye!

Azerbaycanlı ressam Cihangir Seyyidzade, İran Bakü Büyükelçiliği'ne kendisinin yaptığı İmam Humeyni (ra) portresini hediye etti.
İmam Humeyni, İslam Devrimi'nin büyük önderi ve İran İslam Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusudur.
Azerbaycanlı ressam Cihangir Seyyidzade, İran'ın Bakü Büyükelçiliği'ne kendisinin yaptığı İmam Humeyni (ra) portresini hediye etti.
Azerbaycanlı ressam Cihangir Seyyidzade, İran Bakü Büyükelçiliği'ne kendisinin yaptığı İmam Humeyni (ra) portresini hediye etti.
İmam Humeyni, İslam Devrimi'nin büyük önderi ve İran İslam Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusudur.
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