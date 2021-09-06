Çin ve Endonezya arasında yerel para birimleriyle takas başlatıldı

Çin Halk Bankası tarafından yapılan açıklamada, Çin Halk Bankası ile Endonezya Bankası arasında 30 Eylül 2020’de imzalanan mutabakat uyarınca, bugün itibarıyla iki ülke arasında yerel para birimleriyle takas hakkındaki işbirliği çerçevesinin resmen başlatıldığı duyuruldu.

Söz konusu gelişmenin iki ülkenin merkez bankalarının para ve finans işbirliğini derinleştirmesi konusunda kilometre taşı önemine sahip olduğuna işaret edilen açıklamada, kararın Çin’in para birimi RMB ile Endonezya’nın para birimi Rupiah arasında direkt kurun oluşmasına, ikili ekonomik ve ticari faaliyetlerde yerel para birimlerinin kullanımının genişletilmesine ve ikili ticaret ile yatırımın kolaylaştırılmasına yardımcı olacağı kaydedildi.

Kaynak: CRI Türkçe