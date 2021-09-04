Çin-Afrika işbirliğinde büyük ilerleme

Bakan Qian Keming, Çin Devlet Konseyi Basın Ofisi tarafından dün düzenlenen basın toplantısında Çin-Afrika işbirliği hakkında açıklamalarda bulundu.

Qian Keming, ocak-temmuz aylarında Çin ile Afrika ülkeleri arasındaki ticaret hacminin yüzde 40,5 oranında artarak 139 milyar doları bulduğunu söyledi. Bakan Qian, bu sayının rekor bir seviyeye işaret ettiğini vurguladı.

Aynı dönemde Çin’in Afrika’dan ithalatının yüzde 46,3 yükselerek 59 milyar dolara ulaştığı bilgisini veren Qian Keming, Afrika ülkelerine yapılan doğrudan yatırımların da 2 milyar doları geçtiğini ifade etti.

Qian, şu ana kadar Çin’in 50’den fazla Afrika ülkesine ve Afrika Birliği’ne salgınla mücadelede kullanılan malzemelerle COVID-19 aşısı sağladığını, 15 Afrika ülkesine de sağlık ekipleri gönderildiğini kaydetti.

Kaynak: CRI Türkçe