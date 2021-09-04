  1. Ekonomi
4 Eyl 2021 13:21

Çin-Afrika işbirliğinde büyük ilerleme

Çin-Afrika işbirliğinde büyük ilerleme

Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Qian Keming, son yıllarda Çin-Afrika İşbirliği Forumu’nun somut tedbirleri sayesinde iki taraf arasındaki işbirliğinin hızlı bir şekilde geliştiğini kaydetti.

Bakan Qian Keming, Çin Devlet Konseyi Basın Ofisi tarafından dün düzenlenen basın toplantısında Çin-Afrika işbirliği hakkında açıklamalarda bulundu.

Qian Keming, ocak-temmuz aylarında Çin ile Afrika ülkeleri arasındaki ticaret hacminin yüzde 40,5 oranında artarak 139 milyar doları bulduğunu söyledi. Bakan Qian, bu sayının rekor bir seviyeye işaret ettiğini vurguladı.

Aynı dönemde Çin’in Afrika’dan ithalatının yüzde 46,3 yükselerek 59 milyar dolara ulaştığı bilgisini veren Qian Keming, Afrika ülkelerine yapılan doğrudan yatırımların da 2 milyar doları geçtiğini ifade etti.

Qian, şu ana kadar Çin’in 50’den fazla Afrika ülkesine ve Afrika Birliği’ne salgınla mücadelede kullanılan malzemelerle COVID-19 aşısı sağladığını, 15 Afrika ülkesine de sağlık ekipleri gönderildiğini kaydetti.

Kaynak: CRI Türkçe

News Code 1896980
https://tr.mehrnews.com/news/1896980/

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