Ahvaz-İstanbul seferleri yeniden başlayacak

Huzistan Havalimanları Genel Müdürü Seyyid Mehdi Razzaz, bugün İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı'na (IRNA) yaptığı açıklamada, Ahvaz kenti ve İstanbul arasındaki uçak seferlerinin 4 Kaım'dan itibaren yeniden başlayacağını duyurdu.

Ahvaz-İstanbul uçuşlarının İran Airtour Airlines tarafından gerçekleştirileceğini belirten Razzaz, "Her Perşembe sabah saat 8.30'da Ahvaz'dan İstanbul'a ve ayrıca her Çarşamba saat 23.45'te İstanbul Havalimanı'ndan Ahvaz'a uçuş olacak." dedi.

İstanbul'dan Ahvaz'a ilk direkt uçuşlar, 2014 yılında Türk Hava Yolları (THY) tarafından kuruldu.