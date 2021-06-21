İran, Rusya'ya uçuşları iptal etti

İran Rusya'da her gün artan Covid-19 vakaları nedeniyle bu ülkeye uçuşları iptal etti.

Öğrenci Haber Ajansı’na (ISNA) açıklama yapan İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Turec Dehgani Zengene, "Koronavirüsün patlak vermesi nedeniyle Rusya'ya uçuşlar iptal ediliyor. Biz her zaman olduğu gibi Sağlık Bakanlığı ve Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu'nun kararlarına uyuyoruz." dedi.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki Rusya'da vaka artışları nedeniyle bu ülke ile uçak seferlerinin durdurulmasını istemişti.

Rusya'da Delta mutasyonu alarmı!

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Kurumu Başkanı Anna Popova, "Delta mutasyonunun Rusya’da hızla yayılmaya başladığını tespit ettik. 2 Haziran’dan itibaren bu mutasyon hızla yayılarak 13 bin kişiye bulaştı" diye konuştu.

Yapılan açıklamaya göre ülke genelinde son 24 saatte 17 bin 906 korona virüsü vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 5 milyon 299 bin 215'e ulaştı. Son 24 saatte 466 kişinin de virüse yenik düşmesiyle toplam can kaybı sayısı 128 bin 911’e yükseldi. Son 24 saatte 10 bin 684 kişi iyileşirken, iyileşenlerin sayısı da günlük yeni vaka sayısının altında kaldı. Moskova son 24 saatte 9 bin 120 ile en çok vaka görülen kent olurken, onu 966 vaka ile St. Petersburg izledi.