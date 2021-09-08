Hürriyet yazarı Selvi: Millet seçim değil, geçim derdinde

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, anketlerden hareketle kaleme aldığı yazısında insanların "Millet seçim değil, geçim derdinde" yorumunu yaptı.

"Hem Konsensus’un hem Optimar’ın anketinden ekonomiyle ilgili verileri aktarmak istiyorum. Konsensus’un anketinde yüzde 40.2’yle işsizlik birinci sırada çıkarken onu yüzde 35.8’le hayat pahalılığı takip ediyor. Optimar’ın anketinde ise yüzde 40.9’la ekonomi ilk sırada gelirken üçüncü sırada yer alan işsizliğin oranı 12.5 çıkıyor" diyen Selvi, "Okulların da açılmasıyla birlikte hayat pahalılığı en önemli sorun haline geldi. Yakıcı bir soruna dönüştü. AK Parti’nin rakibi ne CHP ne de İYİ Parti. AK Parti’nin en büyük rakibi, 'Ekonomi Partisi', o nedenle AK Parti’nin çözmesi gereken en önemli sorun hayat pahalılığı. Hatta Afgan mültecilerden bile daha öncelikli bir sorun. Bunun için acil olarak yapılması gerekenler var. Piyasaları manipüle edenlere karşı ilgili bakanlıkların devreye girmesi gerekiyor. Hem de acil olarak. Çünkü öncelikli olarak piyasaların ateşinin düşürülmesine ihtiyaç var.

Uzun vadede ise ekonomideki büyüme devam ettiği müddetçe önümüzdeki yıl vatandaşımızın daha da rahatlamasını sağlayacak ek tedbirler devreye sokulabilir.

Bence 2023’e giderken en acil sorun bu. Seçimlere giderken AK Parti, muhalefeti değil, ekonomi partisini dikkate almalı." düşüncesini dile getirdi.