Blinken'dan Taliban açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinde düzenlenen Afganistan oturumunda Kongre üyelerinin sorularını yanıtladı.

ABD ile Taliban arasında önceki Başkan Donald Trump döneminde yapılan bir anlaşma olduğunu ve 20 Ocak'ta göreve geldiklerinde önlerinde Afganistan'dan çekilme için 1 Mayıs tarihinin bulunduğunu açıklayan Blinken, ABD Başkanı Joe Biden'ın doğru kararı vererek çekilme yönündeki kararı sürdürdüğünü söyledi.

“20 yıl yeterli değilse bir yıl daha nasıl fark yaratsın?”

Blinken, ABD'nin kalması durumunda ülkenin istikrara kavuşacağına dair hiçbir kanıt olmadığını ve çöküşünü tahmin etmenin bir yolu olmadığını söyledi.

“Amerika'nın en uzun savaşını sona erdirmenin zamanı geldi. Daha uzun kalmanın Afgan güvenlik güçlerini veya Afgan hükümetini daha dirençli veya kendi kendini idame ettirebilir hale getireceğine dair hiçbir kanıt yok. 20 yıl ve yüz milyarlarca dolar destek, ekipman ve eğitim yeterli değilse, neden bir yıl, beş yıl ya da on yıl bir fark yaratsın?"

Ayrıca en kötümser değerlendirmelerin bile, Kabil'deki hükümet güçlerinin çökeceğini öngörmediğini ifade etti.

"Taliban ile yakın temas halindeyiz"

ABD'nin Taliban ile nasıl bir iş birliği içinde olduğuna ilişkin soruya yanıt veren Blinken, "Taliban ile hemen her konuda görüşüyoruz ve yakın temas halindeyiz. Tüm uluslararası toplum da Taliban ile yakın temas halinde" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: TRT Haber