Stoltenberg: Müttefikler, Afganistan'dan çekilme kararında Biden'a onay vermişti

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD’nin Afganistan’dan çekilme kararının plan aşamasında, NATO müttefiklerinden herhangi bir muhalefetle karşılaşılmadığını söyledi.

The New York Times’a konuşan Stoltenberg, ABD Başkanı Joe Biden’ın nisan ayında Afganistan’dan çekilme kararını duyurmadan önce NATO müttefikleri arasında karşı çıkan olmadığını söyledi. Biden’ın planı o tarihte 11 Eylül 2021 tarihinde çekilmeyi tamamlamaktı.

NATO’nun çekilmeden önce Afganistan’da siyasi bir çözüm olmasını tercih ettiğini söyleyen Stoltenberg “Sorun şu ki Taliban, Kabil’deki hükümet bu müzakerelerin içinde olduğu sürece müzakereyi kabul etmiyordu. Hepimiz bunun zorlu bir karar olduğunu biliiyorduk” dedi.

Stoltenberg diğer müttefikler için ABD gittikten sonra Afganistan’da kalmanın “zor” olduğunu söyledi ve nisan ayında Biden açıklama yaptığında tüm müttefiklerin kabul ettiğini söyledi.

ABD’de Biden yönetimi, Afganistan’dan hızla çekildikleri için tepkilerin odağında. Öte yandan Biden, ABD’nin çekilme şeklinin arkasında olduğunu belirtti.

Kaynak: T24