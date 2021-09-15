AB’den Rusya ile öngörülebilir ve istikrarlı ilişkiler çağrısı

Sputnik'e göre, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Avrupa Parlamentosu'nun AB ile Rusya arasındaki ilişkilere ilişkin raporunun tartışıldığı genel kurul toplantısında yaptığı konuşmada, AB’nin Rusya ile daha öngörülebilir ve istikrarlı, daha az çatışmalı ilişkilere ihtiyacı olduğunu, bunun için diplomatik çalışma gerektiğini ifade etti.

Borrell, “Rusya komşumuz olmaya devam ediyor. Gaz fiyatları yükseliyor, bu onlar için iyi, bizim içinse kötü haber. Rusya günden güne değişmeyecek, fakat onunla daha öngörülebilir ve istikrarlı ve daha az çatışmalı ilişkilere ihtiyacımız var. Tüm bunlar diplomatik çalışma gerektiriyor” dedi ve ekledi:

“Rusya ile ortaklığı yenilemek isterdim, fakat şu anki koşullarda bunu hayal etmek zor. Rusya Federasyonu ile ilişkilerin tamamını gerçekçi bir şekilde değerlendirmeliyiz.”