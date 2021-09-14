  1. Spor
14 Eyl 2021 11:32

Feyenoord, Siyonist takımı ile yapılacak maça katılmayan İranlı futbolcuyu savundu

Feyenoord, Siyonist takımı ile yapılacak maça katılmayan İranlı futbolcuyu savundu

Feyenoord futbol takımının teknik direktörü Arne Slot, İranlı futbolcunun Siyonist Rejim'in Makkabi takımı ile yapılacak maça katılmama kararını savundu.

Hollanda’nın Feyenoord Futbol Takımı, bugün UEFA Avrupa Konferans Ligi kapsamında işgal rejimini temsil eden Makkabi Hayfa takımı ile karşı karşıya gelecek.

Feyenoord takımında forma giyen İranlı milli futbolcu Ali Rıza Cihanbahş, daha önce Siyonist takımı Makkabi ile yapılacak maça katılmama kararı almıştı.

Hollandalı takımın teknik direktörü Arne Slot, Feyenoord-Makkabi maçına ilişkin basına yaptığı açıklamada, Cihanbahş'ın kadroda yer almaması nedeni hakkında yorum yapmaktan kaçındı ve "Alkmaar Kulübü'nün yaptığı gibi biz de Cihanbahş'ı koruyacağız" dedi.

Daha önce Hollanda'nın Alkmaar takımında oynayan İranlı milli futbolcu Cihanbahş 2016 yılında bu takımın işgalci rejimin temsilcisi ile yaptığı maça katılmamıştı.

News Code 1897196
https://tr.mehrnews.com/news/1897196/

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