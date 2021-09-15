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15 Eyl 2021 07:40

İngiltere İran'a olan borcunu ödemeli

İngiltere İran'a olan borcunu ödemeli

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İngiliz mevkidaşı Dominic Raab ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini değerlendirdi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden İngiliz mevkidaşı Dominic Raab ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini değerlendirdi.

Emir Abdullahiyan'ın yaptığı paylaşımda, "Bu telefon görüşmesinde karşılıklı saygıya dayalı bir diyaloğa hazır olduğumuzu ifade ettim; Avrupa Birliği'nin nükleer anlaşma ile ilgili eylemsizliğini sert şekilde eleştirdim.

Afganistan'daki ABD kaynaklı felaketi kınadım ve bu ülkede kapsayıcı bir hükümetin kurulması gerektiğini vurguladım. Bunun yanı sıra İngiltere'nin eski dönemden kalma borcunun ödenmesi gerektiğini açıkça belirttim." ifadeleri yer aldı.

Emir Abdullahiyan, önceki akşam İngiliz mevkidaşı Dominic Raab ile telefonda görüşmesi gerçekleştirmişti.

Bu görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra nükleer anlaşma ve bölgesel konular ele alınmıştı.

News Code 1897213
https://tr.mehrnews.com/news/1897213/

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