Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran'da bir terör çetesi çökertildi

İran İstihbarat Bakanlığı, yabancı istihbarat servisleri adına ülkede sabotaj ve terör eylemi gerçekleştirme hazırlığında olan bir terör çetesinin çökertildiğini duyurdu.

İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) nezdindeki temsilcisi Kazım Garipabadi, UAEA Yönetim Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada İran’ın nükleer anlaşma konusundaki tutumunu anlattı.

Nükleer anlaşma konusunda kimseye borçlu değiliz

İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) nezdindeki temsilcisi Kazım Garipabadi, UAEA Yönetim Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada İran’ın nükleer anlaşma konusundaki tutumunu anlattı.

Kazım Garipabadi, “ABD, nükleer anlaşmadan çekilerek anlaşmanın en önemli hedefi olan İran ile ticari ve ekonomik ilişkilerin normalleşmesini doğrudan ve yıkıcı bir şekilde etkileyen başarısız bir ‘azami baskı’ politikasıyla BMGK 2231 sayılı kararını ihlal etti” dedi.

Avrupa ülkelerine seslenen Garipabadi, “Yaptırımlar devam ettiği sürece İran'dan itidal ve yapıcı bir eylem beklemeyin. Çeşitli düzeylerde zenginleştirme ve silikon yakıt üretimi de dahil olmak üzere nükleer faaliyetlerimiz, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması kapsamındaki haklarımız doğrultusunda yapılıyor, tamamen barışçıldır ve Ajans tarafından korunmakta ve doğrulanmaktadır. Bu nedenle İran milletine karşı yerine getiremediğiniz yükümlülüklerinizi yerine getirmenizi tavsiye ediyorum. Biz, size borçlu değiliz” ifadelerinde bulundu.

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 452 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 19 bin 731 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 115 bin 619'a vaka sayısı ise 5 milyon 360 bin 387'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 7 bin 54'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 4 milyon 654 bin 558'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.

Test sayısı ise 30 milyon 557 bin 737'ye ulaştı.