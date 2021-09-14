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14 Eyl 2021 12:14

Nijerya'da yakalanan 400 Boko Haram militanı yargılanacak

Nijerya'da yakalanan 400 Boko Haram militanı yargılanacak

Nijerya'nın kuzeydoğusunda yakalanan IŞİD bağlantılı Boko Haram örgütünün 400 militanının Federal Yüksek Mahkemede yargılanacağı bildirildi.

Yargıç Anwuli Chikere, basına yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeydoğusunda yakalanan 400 militanın, ülkenin farklı cezaevlerinde bulunduğunu belirtti.

Chikere, yakalanan bu teröristlerin, 17 Eylül'de, Abuja'daki Federal Yüksek Mahkemede yargılanacağını aktardı.

Nijerya'da, Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde, 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti. Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

Kaynak: Sputnik

News Code 1897199
https://tr.mehrnews.com/news/1897199/

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