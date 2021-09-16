IŞİD'in Sahra Altı Afrika sorumlusu öldürüldü

IŞİD'in Sahra Altı Afrika'daki bir numaralı ismi Adnan Ebu Velid el Sahravi'nin, Mali'de konuşlu Fransız Barkhane güçlerince öldürüldüğü açıklandı.

'Fransa'nın başarısı' olarak tanımladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Büyük Sahra'daki terör örgütü IŞİD'in lideri Sahravi'nin, Fransız kuvvetlerince etkisiz hale getirildiğini' duyurdu. Bunun, Fransa'nın bölgedeki silahlı gruplara karşı yürüttüğü mücadelenin başarısı olduğuna değinen Macron, Fransız halkının, bölgede hayatını kaybeden ve yaralanan Fransız askerleri ile ailelerini akıllarına getirdiğini kaydetti.

'Uzun soluklu çatışmanın neticesi'

Macron, "Afrikalı, Avrupalı ve Amerikalı partnerlerimizle bu mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadesini kullandı. Fransa Savunma Bakanı Florence Parly de Twitter'dan, IŞİD'in Sahra Altı Afrika'daki 1 numaralı isminin, Barkhane kuvvetlerince öldürüldüğünü aktararak, bunun, uzun soluklu bir çalışmanın neticesi olduğu bilgisini paylaştı.

Büyük Sahra IŞİD'i olarak bilinen ve Sahravi'nin başını çektiği örgüt, Mali, Nijer ve Burkina Faso'yu kapsayan üç ülkenin sınır bölgesindeki saldırılardan sorumlu tutuluyor.

Kaynak: Gazete Duvar