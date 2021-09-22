Reisi, BM Genel Kurulu'nda konuşma yaptı

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'nin BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, “ABD emperyalizmi hem ABD içerisinde hem de dışarı da güvenilmezdir. ABD kendi yaşam şeklini değiştirmek yerine, dünya ile savaş şeklini değiştiriyor.” dedi.

Reisi, Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin nükleer silahlara ilişkin fetvasını hatırlatarak, "Nükleer silahların savunma doktrinimizde ve caydırıcılık politikamızda yeri yok ve nükleer silahların üretimini ve stoklanmasını liderin dini fetvasına göre yasak kabul ediyoruz" ifadesini kullandı.

Nükleer anlaşmanın taraflarıyla Viyana'da yapılan görüşmelere dair Reisi, "Biz, ABD hükümetinin vaatlerine inanmıyoruz. İran, yalnızca nihai sonucu tüm zalimce yaptırımların kaldırılması olacak görüşmeleri faydalı buluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Reisi, Ayetullah Ali Hamanei'nin nükleer silahlara ilişkin fetvasını hatırlatarak, "Nükleer silahların savunma doktrinimizde ve caydırıcılık politikamızda yeri yok ve nükleer silahların üretimini ve stoklanmasını liderin dini fetvasına göre yasak kabul ediyoruz" diye konuştu.

İran'dan Rusya'ya başsağlığı mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Perm Üniversitesi'nde meydana gelen ve çok sayıda Rus vatandaşın hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan silahlı saldırıdan dolayı bu ülkeye taziye mesajında bulundu.

Hatipzade, mesajında olayda hayatını kaybedenlerin aileleri için başsağlığı dilerken yaralananlar için de acil şifalar diledi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi, Ermenistan Milli Günü dolayısıyla ülkenin Başbakanı Nikol Paşinyan ile Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'a tebrik mesajı gönderdi.

Reisi "Ermenistan Milli Günü"nü kutladı

İran Cumhurbaşkanı Reisi, Ermenistan Milli Günü dolayısıyla ülkenin Başbakanı Nikol Paşinyan ile Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'a tebrik mesajı gönderdi.

İran'dan koronavirüs salgınına dair son açıklama

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 379 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 17 bin 564 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 117 bin 905'e vaka sayısı ise 5 milyon 459 bin 796'ya çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 6 bin 661'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 4 milyon 819 bin 223'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.