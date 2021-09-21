Reisi Ermenistan "Milli Günü"nü kutladı

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Ermenistan halkının milli gününü kutladı.

Cumhurbaşkanı Reisi, Ermenistan Milli Günü dolayısıyla ülkenin Başbakanı Nikol Paşinyan ile Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'a tebrik mesajı gönderdi.

Reisi'nin Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan için kaleme aldığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Ermenistan Milli Günü nedeniyle bu ülkenin halkı ve hükümetini canı gönülden tebrik ediyorum.

İki Komşu ülke olan İran ve Ermenşstan arasındaki karşılıklı yarara dayalı ilişkilerin ilerlemesinden memnuniyet duyuyoruz. Yeni bölgesel ve küresel koşulların yanı sıra iki ülkenin büyük kapasitelere sahip olması ikili ilişkilerin daha da derinleşmesini sağlamıştır.

Yeni dönemde İran ve Ermenistan yetkililerinin ciddiyeti ve çabalarıyla, bölgenin güvenlik ve istikrarını ve iki dost ülkenin çıkarlarını güçlendirmek için önemli başarılar elde edilebileceğine inanıyorum."

Cumhurbaşkanı Reisi, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Ermenistan Milli Günü nedeniyle bu ülkenin halkı ve hükümetini canı gönülden tebrik ediyorum.

İran ve Ermenistan yetkililerinin ortak çabalarıyla, iki ulusun her alanda karşılıklı çıkarlarını sağlamak için ikili ve uluslararası düzeydeki mevcut iyi ilişkilerin geliştirilmesini ve bölgede kalıcı barış ve güvenliğin pekiştirilmesini sağlamasını temenni ediyorum."

Cumhurbaşkanı Reisi kutlama mesajında Ermenistan Başbakanı, Cumhurbaşkanı ve bu ülkenin halkı için sağlık ve başarılar diledi.