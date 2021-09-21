Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Ayetullah Hamanei, Asya birincisi İran Milli Voleybol Takımı'nı tebrik etti

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei 2021 Asya Şampiyonası'nda büyük bir zafere imza atan İran Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Ayetullah Hamanei’nin kaleme aldığı mesajda, “Milli voleybol takımının parlak zaferi İran milleti için çok güzeldir. Kadrodaki aziz gençlere ve İranlı teknik direktöre içtenlikle teşekkür ederim.” ifadesine yer verildi.

21. Asya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele veren İran Milli Erkek Voleybol Takımı dün final maçında Japonya'yı 3-0 mağlup ederek şampiyon olmayı başarmıştı.

İran halkının ilerleyişi asla durdurulamaz

İran Devrim Muhafızları'nın kendi kendine yeterlilik stratejik sergisi ve bomba imha ekipmanının tanıtım töreni bugün Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami'nin katılımıyla düzenlendi.

Tümgeneral Selami bu törende yaptığı konuşmada, "Düşmanların yarattığı sorunların ve onların tehlikeli ve sinsice planlarının üstesinden gelebileceğimizi ve ihtiyaçlarımızı karşılayabileceğimizi kanıtladık" dedi.

Düşmanların İran milletinin iradesine gölge düşürmek için çeşitli alanlarda yaptırımlar uyguladığına dikkati çeken Tümgeneral Selami, “Bugün, teknolojinin birçok zirvesi İran halkı tarafından fethedildi ve büyük hedeflerin kesiştiği noktada ve düşmanların uyguladığı acımasız yaptırımlar döneminde büyüdük.” ifadesini kullandı.

Tümgeneral Selami, “İran halkının ilerleyişi asla durdurulamaz. Bu inancın ürünü, gurur verici sürecin durdurulamazlığı ve devamıdır.” diye konuştu.

İran'ın 3. petrol tankeri Lübnan'a gitti

İsveç'in Başkenti Stockholm'de faaliyet gösteren ve dünya çapında petrol tankerlerinin hareketlerini takip eden 'TankerTrackers' adlı firma, İran akaryakıtını taşıyan üçüncü petrol tankerinin Lübnan'a doğru yola çıktığını ileri sürdü.

İran'ın gönderdiği akaryakıtı taşıyan 20 yakıt tankeri geçtiğimiz perşembe günü Lübnan topraklarına girmişti.

İran'dan Lübnan'a akaryakıt taşıyan ikinci tanker de Cumartesi sabahı Suriye karasularına girmişti.

İran'ın yeni Savunma Bakanı'ndan Siyonist Rejim'e uyarı

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammad Rıza Aştiyani, başta Siyonist Rejim liderleri olmak üzere İran düşmanlarının iddialarına tepki göstererek, "İran, büyük milletinin savunma gücünün yalnızca ülkenin sınırlarının güvenliğini korumak ve herhangi bir tehdide ve olası saldırganlığa yanıt vermek için hazırlandığını defalarca belirtmiştir" dedi.

Tuğgeneral Aştiyani, zayıf güçlere bağlı rejimlerin çaresizlikten saçmalıklara ve suçlamalara yöneldiğini söyledi.

İran’ın savunma doktrinine dayalı olarak savunma ve askeri gelişimini ilerleteceğini vurgulayan Tuğgeneral Aştiyani, "İran milletinin düşmanları, mantıksız ve cahilce bir hareket karşısında mutlaka sert yanıtlar alacak ve ağır bedel ödeyecek" ifadelerinde bulundu.

İran: IKBY'de teröristlere ait 4 karargah yerle bir edildi

Devrim Muhafıları Hamza Seyyid-i Şüheda Karargahı Komutan Vekili General Mecid Ercümentfer, İran'ın IKBY'deki teröristlere yönelik düzenlediği operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, "Kuzey Irak'ta İran'a karşı faaliyet yürüten terör örgütlerinin kötü eylemelerine misilleme olarak düzenlenen operasyonda terör örgütlerine ait 4 karargah hassas güdümlü füzelerle hedef alınarak imha edildi." dedi.

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakıri dün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İran’a karşı herhangi bir maceracılık konusunda Irak'ın kuzeyindeki devrim karşıtı teröristlere uyarıda bulunarak, sınırlarda hiçbir sabotaj eylemine müsamaha göstermeyeceklerini vurgulamıştı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı bağımsızlığını korumalı

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) 65. yıllık toplantısında konuşma yaptı.

Muhammed İslami yaptığı konuşmada, “Ajans, ayırım yapmadan nükleer enerjinin barışıl kullanımının geliştirilmesinde üye ülkelere yardım etmelidir. Bu kurum ayrıca ülkelerin ihtiyaç ve önceliklerine göre, teknik işbirliği alanlarını güçlendirmede de yardımcı olmalıdır” dedi.

İran’ın nükleer anlaşması hakkında İslami, “İran'ın ilerlemenin önündeki engelleri kaldırmak amacıyla imzaladığı nükleer anlaşma, İran’ın iyi niyetli olduğunun açık göstergesidir. Ancak ABD, bu anlaşmayı sadece tamamen görmezden gelmemekle kalmadı, aynı zamanda tek taraflı politikalar izleyerek BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararını ihlal etti ve anlaşmadan çıktı. Sözde ‘azami baskı’ politikası da başarısız oldu. ABD yönetiminin tek taraflı yaptırımlara olan alışkanlığından vazgeçmekten ve uluslararası hukuka saygı duymaktan başka seçeneği yok” ifadelerini kullandı.

İslami, ABD'nin yanlış politikalarını düzeltmesinin ve öncelikle tüm yaptırımları pratik, etkili ve doğrulanabilir bir şekilde kaldırmasının zamanının geldiğini söyledi.

İslami, “İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, hükümetin İran halkına yönelik baskı ve yaptırımları kaldırmayı amaçlayan verimli müzakerelerden yana olduğunu ilan etmiştir” ifadelerinde bulundu.

İran’ın her zaman UAEA ile işbirliği yaptığını dile getiren İslami, “Ajansın da bağımsızlığını, tarafsızlığını ve profesyonelliğini koruması gerekiyor” dedi.

Devrim Muhafızları'nın yeni ürünleri tanıtıldı

İran Devrim Muhafızları'nın kendi kendine yeterlilik stratejik sergisi ve bomba imha ekipmanının tanıtım töreni bugün Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Selami'nin katılımıyla düzenlendi.

Törende Devrim Muhafızları'nın bomba imha alanında yerli imkanlarla ürettiği bazı yeni ürünleri sergilendi.

Çeşitli yeteneklere sahip robotlar, kontrol ve imha aracı, dedektör, bomba ve tuzak imha edici bu sergide tanıtılan ürünlerdir.

İran'da güncel vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 344 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 17 bin 397 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 117 bin 526'ya vaka sayısı ise 5 milyon 424 bin 835'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 6 bin 707'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 4 milyon 792 bin 117'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.