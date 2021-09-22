Taliban, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmayı talep etti

Taliban, Afganistan'ın temsilcisi olarak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantısına katılmak ve hitapta bulunmak için yazılı talepte bulundu.

Liderlerin bu hafta başlayan konuşmalarına ek olarak kendilerinden bir temsilcinin de Genel Kurul'a hitap etmesini içeren yazılı talep, Taliban'ın ilan ettiği yeni hükümette dışişleri bakanı olarak duyurulan Amir Khan Muttaqi tarafından iletildi.

Birleşmiş Milletler'den bir kurul, talebi resmen inceleyecek ve karar verecek.

Taliban, aynı zamanda Doha'da bulunan sözcüleri Süheyl Şahin'i de Afganistan'ın Birleşmiş Milletler temsilcisi atamak üzere aday gösterdi.

Taliban'a göre geçen ay görevden uzaklaştırılan Afgan hükümetinin temsilcisi artık Afganistan'ı temsil etmiyor.

Bir BM sözcüsü, talebi değerlendiren ve Amerikalı, Çinli, Rus temsilcileri de kapsayan dokuz üyeden oluşan komite, Genel Kurul hitaplarının bitişinden sonra, gelecek hafta toplanacak. O zamana kadar, daha önce Afgan hükümeti tarafından atanmış Ghulam Isaczai, Afganistan'ın BM'deki resmi temsilcisi olarak görev yapmaya devam edecek.

Isaczai'nin Genel Kurul'un son günü olan 27 Eylül'de dünya liderlerine hitap etmesi planlanıyor.

Kaynak: Cumhuriyet