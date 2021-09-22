Çin, Rusya ve Pakistan’ın özel temsilcileri Kabil’i ziyaret etti

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian bugün Beijing’de düzenlenen basın toplantısında ziyaret hakkında bilgi verdi.

Zhao Lijian’in verdiği bilgilere göre, Çin’in Afganistan Özel Temsilcisi Yue Xiaoyong, Rusya Devlet Başkanı’nın Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov ve Pakistan’ın Afganistan Özel Temsilcisi Muhammed Sadık 21-22 Eylül’de Kabil’i ziyaret ederek, Afgan Talibanı’nın kurduğu geçici hükümetin Başbakan Vekili Hassan Akhund ve Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki gibi üst düzey yetkililerle görüştü.

Afgan Talibanı görüşmelerde Çin, Rusya ve Pakistan ile ilişkilere büyük önem verdiklerine işaret ederek, üç ülkenin Afganistan’ın barışı ve istikrarının korunması yönünde yapıcı rol oynadıklarını belirtti.

Çin, Rusya ve Pakistan özel temsilcileri ise uluslararası toplumun Afganistan’a insani yardım sağlamaya devam edeceğini anlatarak, ABD ve müttefiklerinin de ülkedeki ekonomik ve toplumsal yeniden yapılanmada başlıca sorumluluk üstlenen taraflardan olmaları, özellikle Afganistan’a acilen insani yardım sağlamaları gerektiğini söyledi.

Çin, Pakistan ve Rusya ile Afgan Talibanı arasında yapıcı temasların sürdürülmesi ve Afganistan’da barış ile refahın korunup istikrarın teşkil edilmesi yönünde mutabakat sağlandı.

Üç ülkenin özel temsilcileri ayrıca eski Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai ve eski Milli Uzlaşma Üst Düzey Komitesi Başkanı Abdullah Abdullah ile de bir araya geldi.

Kaynak: CRI Türkçe