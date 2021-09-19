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19 Eyl 2021 19:45

Afganistan'da bombalı saldırı: 2 sivil öldü

Afganistan'da bombalı saldırı: 2 sivil öldü

Taliban kontrolündeki Afganistan'ın doğusunda bulunan Celalabad kentinde Taliban aracına yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Celalabad Devlet Hastanesinden alınan bilgiye göre, kentteki 5. Bölge'de Taliban güçlerine ait bir araca yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 2 sivil yaşamını yitirdi.

Görgü tanıkları ise saldırıda aralarında Taliban güçlerinin de bulunduğu 5'ten fazla kişinin yaralandığını öne sürdü. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Dün de aynı kentte düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Terör örgütü IŞİD'in Afganistan'daki kalesi olarak bilinen Celalabad'da iki gün içinde iki bombalı saldırı düzenlenmiş oldu.

TRT Haber

News Code 1897312
https://tr.mehrnews.com/news/1897312/

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