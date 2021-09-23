İran nükleer görüşmelere devam edecek

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan dün Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu toplantısı sırasında AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borell ile bir araya gelerek nükleer anlaşma ve Afganistan’daki gelişmeleri görüştü.

Hüseyin Emir Abdullahiyan, 13. hükümetin ilkeler çerçevesinde pragmatik olduğunu ve bu nedenle müzakerelerde pratik bir sonuç beklediğini vurgulayarak, “Daha önce de belirtildiği gibi, müzakereleri ciddi bir şekilde gözden geçiriyoruz ve yeni hükümet müzakerelere yeniden başlayacak. Bizim kriterimiz, diğer tarafların yorumları değil, pratikteki eylemleridir. Yeni hükümet daha önceki müzakereler dosyasını inceliyor. Zaman kaybetmeyecek; ABD'nin yapıcı olmayan davranışlarını kabul etmeyecek ve boş vaatlerle ülkeyi bekletmeyecek” dedi.

İran'a karşı her türlü tehdide yanıt veririz

İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, yeni İran Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı’nın göreve başlama töreninde yaptığı bir konuşmada, insansız haba aracı (İHA) alanında kaydettiği ilerlemeye değinerek, “İran Hava Kuvvetleri bugün İHA alanındaki başarıları da dahil olmak üzere çeşitli alanlarda önemli ilerlemeler kaydetmiştir” dedi.

Tümgeneral Musevi konuşmasının diğer bölümünde olası tehditlere yanıt vermeye hazır olduklarını belirterek, “Silahlı Kuvvetlerimizin sahip olduğu imkanlara dayanarak İslam Devrimi’nin çıkarlarına ve ideallerine aykırı her türlü tehdide tüm gücümüzle karşılık vereceğiz” ifadesini kullandı.

İran'dan yeni hükümetinin kurulması için Lübnan'a tebrik mesajı

Lübnan hükümetinin kurulmasını, dirençli Lübnan milletinin sorunların üstesinden gelmek ve isteklerini gerçekleştirmek için önemli bir adım olarak nitelendiren Emir Abdullahiyan’ın mesajında “İran, Lübnan'da barış ve istikrarın demokratik olarak, iç uyumun gölgesinde ve dış müdahaleden uzak bir şekilde sağlandığına inanıyor” ifadesi kullanıldı.

Emir Abdullahiyan, Lübnan direnişi ve ordusuyla birlikte terörizme, işgale ve tekfirci teröristlerin faaliyetlerine karşı direnmede parlak başarılara imza atan Lübnan halkının, ülkelerinin sorunlarını çözerek refah ve ilerleme yolunda ilerleyeceğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan’ın kaleme aldığı mesajda ayrıca şu ifadeye yer verildi:

“İran, her zaman Lübnan halkı ve hükümetinin yanında olacak ve ve geçmişte olduğu gibi ilişkileri kapsamlı bir şekilde geliştirmeye hazır olduğunu ilan ediyor.”

İran: Yeni hükümetin önceliği komşu ülkeler

76. BM Genel Kurulu çalışmaları için New York'ta bulunan İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Bağdat Zirvesi'nin sonuçlarıyla ilgili toplantıya katıldı.

Burada konuşma yapan Emir Abdullahiyan, “Diyalog ve görüşmelerin olmadığı bir ortamda bölge ülkelerinin imkanları ve kaynakları bölgenin askerileştirilmesinde kullanılıyor. Bölgede krizler, gerilimler ve savaşlar devam etmektedir.” dedi.

Emir Abdullahiyan, İran İslam Cumhuriyeti’nin her zaman bölge ülkeleriyle diyaloğu desteklediğini vurgulayarak, yabancı güçlerin bölge ülkelerinin yakınlaşması ile sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesine en büyük engel olduğunu belirtti.

Bağdat Zirvesi hakkında Emir Abdullahiyan, şunları kaydetti:

“İran, Bağdat Zirvesi'nin düzenlenmesini bölgede barış ve kalkınmanın desteklenmesinde önemli bir adım olarak değerlendiriyor ve bu zirvenin özellikle ekonomik ilişkilerde bölgesel işbirliği için uygun bir alan sağlayacağını umuyoruz.”

Emir Abdullahiyan, “Bu toplantıda İran’ın dost Irak ile bölgedeki diğer ülkelerin istikrarı, güvenliği ve kalkınmasına verdiği desteği yineliyorum. Son günlerde Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’yi İran’da ağırladık. Tahran-Bağdat arasındaki ilişkilerin gelişmesiyle birlikte Irak'ın diğer komşuları ile ilişkiler durgunluktan çıkıp çıkarlar doğrultusunda aktif ve dinamik bir hale gelmesini temenni ediyorum.” açıklamalarında bulundu.

Krizler, ihtilaflar ve anlaşmazlıkların çözüm yolunun sadece diyalog ile diplomasi olduğunu anlatan Emir Abdullahiyan, “13. hükümetin önceliği komşularıyla ilişkilerini güçlendirmektir.” diye konuştu.

İran'da günlük vefat sayısı 300'ün altına indi

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 286 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 17 bin 433 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 118 bin 191'e vaka sayısı ise 5 milyon 477 bin 229'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 6 bin 632'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 4 milyon 846 bin 771'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.

Emir Abdullahiyan, “Ne yazık ki, Biden yönetiminin İran ve nükleer anlaşma ile ilgili tutum ve politikaları şimdiye kadar yapıcı olmadı. Biden, Trump'ın politikalarını sözde eleştirmiş olsa da, pratikte İran'a karşı aynı politikaları izlemiştir” ifadesini kullandı.