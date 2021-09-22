  1. Siyaset
22 Eyl 2021 12:27

İran'a karşı her türlü tehdide yanıt veririz

İran'a karşı her türlü tehdide yanıt veririz

İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Musevi, “Silahlı Kuvvetlerimizin sahip olduğu imkanlara dayanarak İslam Devrimi’nin çıkarlarına ve ideallerine aykırı her türlü tehdide tüm gücümüzle karşılık vereceğiz” dedi.

İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, yeni İran Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı’nın göreve başlama töreninde yaptığı bir konuşmada, insansız haba aracı (İHA) alanında kaydettiği ilerlemeye değinerek, “İran Hava Kuvvetleri bugün İHA alanındaki başarıları da dahil olmak üzere çeşitli alanlarda önemli ilerlemeler kaydetmiştir” dedi.

Tümgeneral Musevi konuşmasının diğer bölümünde olası tehditlere yanıt vermeye hazır olduklarını belirterek, “Silahlı Kuvvetlerimizin sahip olduğu imkanlara dayanarak İslam Devrimi’nin çıkarlarına ve ideallerine aykırı her türlü tehdide tüm gücümüzle karşılık vereceğiz” ifadesini kullandı.

News Code 1897394
https://tr.mehrnews.com/news/1897394/

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