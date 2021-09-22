İran'dan yeni hükümetinin kurulması için Lübnan'a tebrik mesajı

Lübnan hükümetinin kurulmasını, dirençli Lübnan milletinin sorunların üstesinden gelmek ve isteklerini gerçekleştirmek için önemli bir adım olarak nitelendiren Emir Abdullahiyan’ın mesajında “İran, Lübnan'da barış ve istikrarın demokratik olarak, iç uyumun gölgesinde ve dış müdahaleden uzak bir şekilde sağlandığına inanıyor” ifadesi kullanıldı.

Emir Abdullahiyan, Lübnan direnişi ve ordusuyla birlikte terörizme, işgale ve tekfirci teröristlerin faaliyetlerine karşı direnmede parlak başarılara imza atan Lübnan halkının, ülkelerinin sorunlarını çözerek refah ve ilerleme yolunda ilerleyeceğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan’ın kaleme aldığı mesajda ayrıca şu ifadeye yer verildi:

“İran, her zaman Lübnan halkı ve hükümetinin yanında olacak ve ve geçmişte olduğu gibi ilişkileri kapsamlı bir şekilde geliştirmeye hazır olduğunu ilan ediyor.”