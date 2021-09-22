İran'da günlük vefat sayısı 300'ün altına indi

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 286 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 17 bin 433 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 118 bin 191'e vaka sayısı ise 5 milyon 477 bin 229'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 6 bin 632'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 4 milyon 846 bin 771'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.