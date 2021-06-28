Yemen'den Suudi Arabistan'a İHA'lı ve füzeli operasyon

Al Masirah TV kanalına göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan’ın bu ülkenin güneyindeki mevzilerini hedef aldıklarını duyurdu.

Yahya Seri, Suudi Arabistan’ın Hamis Muşayt, Abha ve Necran kentlerinin Yemenli güçler tarafından vurulduğunu ifade etti.

Seri bu operasyonda, Necran’daki Suudi Ulusal Muhafız Teşkilatı, Abha Havaalanı’ndaki askeri hedeflerin yanı sıra Melik Halid üssünün hedef alındığını bildirdi.

Yemenli yetkili ilaveten bu operasyonun 5 adedt balistik füze ve 5 adet İHA ile yapıldığını belirtti.