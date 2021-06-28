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28 Haz 2021 09:27

Yemen'den Suudi Arabistan'a İHA'lı ve füzeli operasyon

Yemen'den Suudi Arabistan'a İHA'lı ve füzeli operasyon

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan’ın güneyindeki askeri hedeflere karşı operasyon düzenlediklerini duyurdu.

Al Masirah TV kanalına göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan’ın bu ülkenin güneyindeki mevzilerini hedef aldıklarını duyurdu.

Yahya Seri, Suudi Arabistan’ın Hamis Muşayt, Abha ve Necran kentlerinin Yemenli güçler tarafından vurulduğunu ifade etti.

Seri bu operasyonda, Necran’daki Suudi Ulusal Muhafız Teşkilatı, Abha Havaalanı’ndaki askeri hedeflerin yanı sıra Melik Halid üssünün hedef alındığını bildirdi.

Yemenli yetkili ilaveten bu operasyonun 5 adedt balistik füze ve 5 adet İHA ile yapıldığını belirtti.

News Code 1895383
https://tr.mehrnews.com/news/1895383/

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