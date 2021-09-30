Siyonizm toplantısına katılan Irak Kültür Bakanlığı çalışanı işten atıldı

Irak resmi haber ajansı INA'ya göre, Kültür Bakanı Hasan Nazım Çarşamba günü, bakanlıkta çalışan bir çalışanın Erbil'de Siyonist İsrail ile normalleşme toplantısına katıldığı için işten çıkarılmasına karar verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Kültür Bakanı Hasan Nazım, Eski Eserler ve Folklor Dairesi'ndeki ‘Sahar Kerim AbdulAali’ adlı çalışanının İsrail ile normalleşme konferansınakatılımı nedeniyle görevden alınmasına karar verdi.” ifadelerine yer verildi.

Irak Yüksek Yargı Konseyi, Erbil'de düzenlenen "İsrail ile normalleşme" temalı toplantıya katılanlar hakkında tutuklama kararı vermişti.

Irak kaynaklarına göre, 24 Eylül'de düzenlenen skandal toplantıda 300'den fazla kişi Irak'ın Siyonist Rejim'le normalleşmeye gitmesini istemişti.