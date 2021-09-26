Haşdi Şabi Başkanı'ndan Erbil'deki skandal toplantıya tepki

Irak Haber Ajansı'na (INA) göre, Haşdi Şabi Kurumu Başkanı Falih El Fayyaz, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) düzenlenen Siyonist İsrail rejimi ile normalleşme içerikli toplantıya sert bir şekilde tepki gösterdi.

El Fayyz, Irak halkının normalleşenler grubunda olmayacağını ve Siyonist İsrail'e boyun eğmeyi reddetmeye devam edeceğini belirtti.

''Erbil'de düzenlenen toplantı, Filistin halkının mağduriyetlerini unutmak ve normalleşmek isteyen hainlerin toplantısıdır.'' diyen El Fayyaz, bu toplantının Filistinli kardeşlerini desteklemek için birlik içinde duran ve İsrail rejiminin varlığının zorbalığını reddeden Irak halkının değişmezlerinin bir ihlali olduğunu söyledi.

Irak kaynaklarına göre, Erbil kentinde düzenlenen skandal toplantıda 300'den fazla kişi Irak'ın Siyonist Rejim'le normalleşmeye gitmesini istemişti.