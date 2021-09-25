Irak'tan Siyonist Rejim'le normalleşme planına sert tepki

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) düzenlenen Siyonist İsrail rejimi ile normalleşme içerikli toplantıya Bağdat hükümeti, Iraklı siyasi isimler ve partilerden büyük tepki geldi.

Irak kaynaklarına göre, Erbil kentinde düzenlenen bu toplantıda 300'den fazla kişi Irak'ın Siyonist Rejim'le normalleşmeye gitmesini istemişti.

Bu fırsatı kaçırmayan Tel Aviv, Irak'ta böyle bir toplantı yapılmasını destekledi. İşgal rejimi Dışişleri Bakanı Yair Lapid, “Kabine kurulduğundan beri amacımız İbrahim Anlaşması'nı (ilişkileri normalleştirme) genişletmek oldu.” dedi

IKBY İçişleri Bakanlığı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanlığı, Siyonist İsrail ile normalleşme içerikli toplantının, IKBY hükümeti bilgisi dahilinde gerçekleşmediğini belirterek, toplantıyla ilgili gerekli işlemlerin başlatılacağını duyurdu.

Irak hükümeti Siyonist İsrail'le normalleşmeyi reddediyor

Irak Başbakanlığından yapılan açıklamada ise , “Irak hükümeti olarak, Erbil’de bazı aşiret temsilcilerinin İsrail ile normalleşme şiarı için yaptığı gayri yasal toplantıları kesinlikle reddediyoruz.” denildi.

Söz konusu toplantılara katılanların Irak halkını değil sadece kendi görüşlerini temsil ettiği vurgulanan açıklamada, söz konusu toplantıların 10 Ekim’de yapılacak erken seçimler öncesi mezhepsel ayrışmayı körüklemek amaçlı olduğunu belirtildi.

Açıklamada, "Ayrıca normalleşme fikrinin ortaya atılması yasal, anayasal ve siyasi olarak kabul edilemez. Irak hükümeti, 'adil Filistin davasına, Filistin halkının haklarının savunulması, Filistin devletinin başkentinin Kudüs olması ve siyonist saldırıların son bulması gerektiği' konusundaki Irak’ın tarihi ve değişmez tavrını daha önceleri ifade etmişti." ifadelerine yer verildi.

Irak Meclisi Fetih Koalisyonu

Irak Meclisi Fetih Koalisyonu milletvekili Naim el-Abudi, Siyonist Rejim'le ilişkileri normalleştirmeye çalışanların işbirlikçiler ve vatan hainler gibi davrandıklarını belirterek, bu kişiler için gereğinin yapılmasını istedi.

Fetih Koalisyonu’nundan yapılan açıklamada, Siyonist Rejim'in Irak'ta yeri olmayacağı belirtilirken, Filistin halkına ve Filistin davasına desteğin bu koalisyonun somut duruşu olduğu vurgulandı.

Irak İslam Partisi

Irak İslam Partisi Siyasi Bürosu, işgal rejimiyle ilişkileri normalleştirmeye yönelik her türlü eylemi kınayan bir bildiri yayınladı.

El Sadr hareketi

El Sadr hareketi lideri Mukteda el Sadr, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, Erbil kentinde düzenlenen Siyonist İsrail rejimi ile normalleşme içerikli toplantıya tepki gösterdi. Sadr, IKBY’ye bu tür toplantıları engelleme çağrısında bulundu. Sadr ayrıca, Irak hükümetinden söz konusu toplantıya katılanları tutuklamasını istedi.

Ulusal Hikmet Akım

Ulusal Hikmet Akımı lideri Ammar el-Hekim ise söz konusu toplantıya sert bir şekilde tepki gösterdi ve “Irak'ta yapılan işgalci Siyonist Rejim'le ilişkilerin normalleştirilmesi konulu konferansları, toplantıları ve çağrıları kınıyoruz.” dedi.

El-Hekim, “Filistin meselesi, İslam dünyasının ve Arap dünyasının ana önceliğidir. Filistin halkının haklı davasına ve gasp edilen haklarını geri kazanma mücadelesine tam desteğimizi bir kez daha yineliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Seçim ittifakı Tekaddüm

Sünnilere ait seçim ittifakı Tekaddüm ise yayınladığı bir yazılı açıklamada, Siyonist Rejim'le ilişkileri normalleştirmeye yönelik her türlü girişimi kınadı.

