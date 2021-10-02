Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran Ordusu "Hayber Fatihleri" adlı askeri tatbikat gerçekleştirdi

İran Ordusu Kara Kuvvetleri dün ülkenin kuzeybatı bölgesinde 'Hayber Fatihleri' adlı bir askeri tatbikat düzenledi.

İran'dan Bahreyn'e "Siyonist Rejim'le normalleşme" tepkisi

ran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sait Hatipzade, İşgal rejimi Dışişleri Bakanı Yair Lapid’in Bahreyn ziyaretine değinerek, Bahreyn yöneticilerinin bu Siyonis yetkilini rezil biçimde karşılamasını Bahreyn’in onurlu ve özgür halkının iradesine ‘karşı’ olarak nitelendirdi.

Bahreyn yöneticilerinin bu eylemini kınayan Hatipzade, bölgede Siyonist Rejimin yıkıcı varlığını istikrarlaştırmak için zemin hazırlamanın gerginlik ve güvensizliği arttıracağını söyledi.

Siyonist Rejim’in bölgedeki faaliyetlerini izliyoruz

İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Haydari, 'Hayber Fatihleri' tatbikatı sırasında yaptığı açıklamada, “Siyonist Rejim’in bölgedeki gayrimeşru varlığını ve buradaki faaliyetlerini tamamen izliyoruz” dedi.

Tel Aviv'in bölge ve Bahreyn için getireceği tek şey güvensizlik

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Siyonist Rejim Dışişleri Bakanı Yair Lapid’in Bahreyn ziyaretiyle ilgili Twitter hesabından şöyle bir paylaşımda bulundu:

“Bahreyn hükümetinin sahte Siyonist Rejim dışişleri bakanını karşılaması, mazlum ve dirençli Filistin halkına açık ihanettir.

Biz sadece Filistin diye bir ülke biliyoruz ve bunun başkenti de Kudüs’tür. Şüphesiz Tel Aviv’in bölge ve Bahreyn için getireceği tek şey güvensizliktir.”

İran Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs açıklaması

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 235 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 14 bin 525 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 120 bin 663'e vaka sayısı ise 5 milyon 601 bin 565'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 841'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 53 bin 551'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.