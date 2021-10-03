Nejat Eslen'in 'veryansintv.com'da yayımlanan, "Biden çok hasta, sıkıyönetim ilan edilebilir"başlıklı yazısının bir kısmı şöyle:

Amerika'da işler karışık.

ABD de asıl büyük sorun Amerikan Başkanı Joe Biden'ın kendisi.

Biden yaşlı ve hasta.

Biliyorsunuz bir ara uçak merdivenlerinden düşmesi ile gündeme gelmişti.

Güvenilir kaynaklar Biden'ın hızla bunadığını ifade ediyorlar.

Biden resmi buluşmalarda bazen muhatabı konuşurken uyuyor.

Bazen konuşurken konu dışına çıkıyor, Beyaz Saray müdahale etmek zorunda kalıyor ve televizyon yayınını kesiyor.

ABD'deki önemli gündem maddesi artık şu; seçimlere kadar Biden ölürse veya iyice bunarsa ne olacak?

Anayasaya göre Başkan Yardımcısı Kamala Harris Başkan olabilir.

Ancak, bu süreci ve değişimi Trump'ın fırsata dönüştürerek ortalığı karıştırmasının muhtemel olduğunu söylüyor güvenilir kaynaklar.

Seçim zamanı parlamento binasına nasıl saldırdıklarını hatırlayın.

İşte bu şartlarda, Amerika'yı kaostan kurtarmak için Genelkurmay Başkanı Milley devreye girip sıkı yönetim ilan edebilir, yönetime el koyabilirmiş.

Kaynak: Timetürk