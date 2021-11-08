ABD'lilerin 3'te 2'si Biden'ın 2024 seçimlerinde aday olmasına karşı

USA Today gazetesi ve Suffolk Üniversitesi tarafından yürütülen kamuoyu araştırması, ABD toplumunun önemli bir kısmının, Başkan Joe Biden'ın bir dönem daha görev yapmasına karşı olduğunu gösterdi.

Ankete katılım gösterenlerin yaklaşık 3'te 2'si (yüzde 64) Biden'ın 2024 seçimlerinde aday olmasını istemediğini belirtti.

Bu yönde görüş bildirenlerin yüzde 28'ini Demokrat Parti destekçileri oluşturdu.

Buna karşılık, yüzde 58'lik bir kesim de eski Başkan Donald Trump'ın bir sonraki seçimlerde aday olmasına karşı olduğunu ifade etti.

Biden'ın icraatlarını destekleyenlerin oranı ise yüzde 37.9 oldu.

Yüzde 59'luk bir kesim Biden'a destek vermezken, yüzde 46'lık bir kesim durumun beklediklerinden daha kötü olduğunu kaydetti. Bu yönde görüş bildirenlerin yüzde 16'sı Biden seçmeni olarak öne çıkıyor.

Ankete katılım gösteren yüzde 27.8'lik bir kesim, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in çalışmalarını desteklediğini söyledi.

Katılımcılar, şimdi Kongre seçimi düzenlenmesi durumunda yüzde 46 oranda Cumhuriyetçi, yüzde 38 oranda da Demokrat adaya oy vereceğini belirtti.

Ankere katılanların yalnızca yüzde 20'si ülkesinin doğru yolda olduğuna inanıyor; yüzde 66'lık bir kesim, gidişattan memnun değil.

Kaynak: Sputnik