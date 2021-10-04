Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Kuzeybatıdaki olayların çözümü yabancı güçlerin müdahalesinin önlenmesidir

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, dün video konferans yöntemiyle İmam Hüseyin (a.s) Askeri Üniversitesi’nde düzenlenen mezuniyet törenine katıldı.

İslam Devrimi Lideri, İran’ın kuzeybatısındaki ülkelerin meseleleri hakkında, "İran'ın kuzeybatısında, bazı komşu ülkelerde yaşanan olayların çözümü yabancı güçlerin bu ülkelere müdahalesinin engellenmesidir." dedi.

Ayetullah Hamanei, "Silahlı kuvvetlerimiz her zaman mantıkla hareket eder. Bu davranış, mevcut sorunların çözümü için diğer ülkelere model olmalı. Herkes şunu bilmelidir ki, kardeşlerine kuyu kazan kişi, önce kendisi düşer." diye konuştu.

Reisi'den Çin Devlet Başkanı Cinping'e kutlama mesajı

İran Cumurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’e gönderdiği mesajda, Çin Milli Günü’nü kutladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Fransa ziyaretini değerlendirdi

Normandiya Dünya Barış Forumu'na katılmak üzere Fransa'ya giden İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade sosyal medya hesabı Twitter hesabından bu ülkeye gerçekleştirdiği ziyareti değerlendirdi.

Hatipzade’nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Normandiya Dünya Barış Forumu'ndaki konuşmamda, mevkidaşlarım, basın ve düşünce kuruluşlarıyla yaptığım görüşmelerde, ileriye giden tek yol olarak İran'ın diyalog ve diplomasiye bağlılığını vurguladım.

İran bölgemizin barış ve istikrarın çıpası olarak her zaman yapıcı rol oynamaya davam edecektir."

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 229 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 12 bin 428 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 121 bin 109'a vaka sayısı ise 5 milyon 624 bin 128'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 758'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 95 bin 627'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.