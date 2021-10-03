İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bugün video konferans yöntemiyle İmam Hüseyin (a.s) Askeri Üniversitesi’nde düzenlenen mezuniyet törenine katıldı.

Askeri öğrenicilere hitap eden Ayetullah Hamanei, vatan ve millet için sağlam bir kale olan İran Silahlı Kuvvetleri'nin ülkenin gururu olduğunu söyledi.

'İran Silahlı Kuvvetleri tehditlere karşı sağlam bir savunma kalkanıdır'

Hz. Ali’nin (a.s) “Askerler, Allah'ın izniyle, halkın kalesidir” hadisine atıfta bulunan Ayetullah Hamanei, “Silahlı kuvvetlerimiz, yerli ve yabancı düşmanların sert tehditlerine karşı gerçek anlamda sağlam bir savunma kalkanıdır." dedi.

İslam Devrimi Lideri, güvenliğin önemine değinerek, "Başkalarına güvenerek kendi güvenliğini sağlayabileceğini düşünenler, yakında tokat yiyerek cezasını göreceklerini bilmelidir." ifadesini kullandı.

Yabancı güçlerin bölgedeki varlığı

Yabancı güçlerin bölgedeki varlığını eleştiren Ayetullah Hamanei, şunları kaydetti:

"Bölgemizde ABD birliklerinin yanı sıra yabancı güçlerin varlığı yıkımlar ve çatışmalara yol açmıştır. Herkes kendi milletine dayanarak ülkeleri ile ordularının bağımsızlığı için çalışmalı ve bölgedeki diğer komşu ülkeleri ile askeri işbirliği içinde hareket etmeli.

Donanımlı ABD ordusu, Taliban’ı devirmek amacıyla komşu ülke Afganistan'a girdi. Bu ülkede 20 yıl kalıp, katliamlarla cinayetler işledi ve uyuşturucuyu teşvik etti. Bu ülkenin sınırlı altyapısını yerle bir eden ABD, 20 yıl sonra yönetimi Taliban'a teslim edip gitti.

Bölge ülkelerinin orduları kendi güvenliğini sağlayabilir. Onlar çıkarlarını korumak için yabancı güçlerin müdahalesine veya topraklarında askeri bir varlığın bulunmasına izin vermemelidir."

'Kuzeybatıdaki olayların çözümü yabancı güçlerin müdahalesinin önlenmesidir'

İslam Devrimi Lideri, İran’ın kuzeybatısındaki ülkelerin meseleleri hakkında, "İran'ın kuzeybatısında, bazı komşu ülkelerde yaşanan olayların çözümü yabancı güçlerin bu ülkelere müdahalesinin engellenmesidir." dedi.

Ayetullah Hamanei, "Silahlı kuvvetlerimiz her zaman mantıkla hareket eder. Bu davranış, mevcut sorunların çözümü için diğer ülkelere model olmalı. Herkes şunu bilmelidir ki, kardeşlerine kuyu kazan kişi, önce kendisi düşer." diye konuştu.