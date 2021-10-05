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5 Eki 2021 13:39

Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı Hasanov ile bir araya geldi

Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı Hasanov ile bir araya geldi

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gürcistan’da Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gürcistan-Türkiye-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Gürcistan'daki temasları kapsamında Gürcistanlı mevkidaşı Juansher Burchuladze ile görüştü.

Bakan Akar sonrasında, Telavi kentinde Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Taraflar, bölgedeki savunma ve güvenlik, Azerbaycan-Türkiye işbirliği konularında görüş alışverişinde bulundu.

Gürcistan ziyaretinde Bakan Akar'a Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan eşlik ediyor. Bakan Akar, ikili görüşmelerinin ardından Gürcistan-Türkiye-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı’na katılacak. Toplantı sonrasında bakanların ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Kaynak: TRT Avaz

News Code 1897679
https://tr.mehrnews.com/news/1897679/

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